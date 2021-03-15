Власникам тварин спростять життя — що змінилося в новому законі

Тварини. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n151748-vlasnykam-tvaryn-sprostyat-jyttya-scho-zminylosya-v-novomu-zakoni.html

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Володимир Зеленський, президент України, підписав закон, покликаний вивести українське ветеринарне законодавство на європейський рівень. Новим Законом України «Про ветеринарну медицину» № 1206—IX передбачено скорочення кількості ветеринарних документів.

Закон набере чинності після офіційного опублікування.

Якщо раніше передбачалося п’ять ветеринарних документів (міжнародний ветеринарний сертифікат, ветеринарне свідоцтво, ветеринарна довідка, ветеринарно-санітарний паспорт на тварину і ветеринарна картка), то тепер їх кількість скорочено до трьох.

Зокрема, згідно з новими нормами, передбачається отримання міжнародного ветеринарного сертифіката — під час переміщення тварини закордон, ветеринарне свідоцтво — під час переміщення тварини всередині країни та ветеринарний паспорт для ідентифікації тварини.

Ветеринарні свідоцтва та паспорти видаватимуться державними ветеринарними інспекторами, а також офіційними й ліцензованими ветеринарами. Водночас міжнародні ветеринарні сертифікати — тільки державними ветеринарними інспекторами й ліцензованими ветеринарами.

Термін видачі ветеринарного свідоцтва й паспорта складе один робочий день із моменту звернення, а видача відбуватиметься на платній основі. Водночас отримати ветеринарний документ можна буде як у паперовій, так і в електронній формі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що штраф за неприбрані екскременти домашніх тварин хочуть ввести для їх власників нардепи. У Верховній Раді вже зареєстрований відповідний законопроект № 3797.