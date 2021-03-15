Владельцам животных упростят жизнь — что изменилось в новом законе

Животные. Фото: Istock

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Владимир Зеленский, президент Украины, подписал закон, призванный вывести украинское ветеринарное законодательство на европейский уровень. Новым Законом Украины «О ветеринарной медицине» № 1206-IX предусмотрено сокращение количества ветеринарных документов.

Закон вступит в силу после официального опубликования.

Если ранее предусматривалось пять ветеринарных документов (международный ветеринарный сертификат, ветеринарное свидетельство, ветеринарная справка, ветеринарно-санитарный паспорт на животное и ветеринарная карточка), то теперь их количество сокращено до трех.

В частности, согласно новым нормам, предусматривается получение международного ветеринарного сертификата — при перемещении животного заграницу, ветеринарное свидетельство — при перемещении животного внутри страны и ветеринарный паспорт для идентификации животного.

Ветеринарные свидетельства и паспорта будут выдаваться государственными ветеринарными инспекторами, а также официальными и лицензированными ветеринарами. В то же время международные ветеринарные сертификаты — только государственными ветеринарными инспекторами и лицензированными ветеринарами.

Срок выдачи ветеринарного свидетельства и паспорта составит один рабочий день с момента обращения, а выдача будет проходить на платной основе. При этом получить ветеринарный документ можно будет как в бумажной, так и в электронной форме.

Напомним, ранее мы сообщали, что штраф за неубранные экскременты домашних животных хотят ввести для их владельцев нардепы. В Верховной Раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект № 3797.