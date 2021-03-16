Причину уменьшения размера субсидий озвучили в Кабмине

Субсидия в Украине. Фото: mistovechirne.in.ua

https://racurs.ua/n151785-prichinu-umensheniya-razmera-subsidiy-ozvuchili-v-kabmine.html

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Средний размер жилищных субсидий в феврале 2021 года уменьшился из-за проведения перерасчета за январь.

Это же произошло из-за уменьшения цен на природный газ для населения задним числом. Сейчас субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получает около 3 млн домохозяйств. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

В ведомстве отметили, что средний размер субсидии в декабре 2020 года становил 1 тыс. 731 грн, а в январе 2021 года — 2 тыс. 231 грн. В феврале 2021 года средняя субсидия составляла 1 тыс. 483 грн.

Отмечается, что при расчете размера субсидии для граждан, которые используют природный газ, за январь было учтено информацию о цене на природный газ на уровне 8,5−9 грн за куб. м. При этом общая сумма начисленных льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг за январь 2021 года составила почти 7,8 млрд грн.

Поскольку в феврале осуществили расчет размера льгот и субсидий с учетом цены на уровне 6,99 грн за куб. м, то и был проведен перерасчет сумм льгот и субсидий за январь 2021 года. Таким образом, общая сумма начисленных льгот и субсидий за февраль составляет 5,3 млрд грн.

Напомним, в Кабмине заявили, что субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг могут не предоставить целому ряду категорий лиц. В частности, отказ получат украинцы, которые в течение года перед обращением за субсидией приобрели земельный участок, квартиру, дом стоимостью свыше 50 тыс. грн. Это и касается и владельцев автомобилей, со дня выпуска которых прошло менее пяти лет и злостных должников.