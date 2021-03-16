Коронавирус в Киеве. Фото: пресс-служба Кличко

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Коронавирус в Киеве обновил исторический максимум в 2021 году. За минувшие сутки заболевание подтвердили у 999 человек, в том числе у 59 детей. Всего подтверждено 147 тыс. 710 случаев инфицирования в Киеве. Сейчас в столице 45 тыс. 185 активных больных.

За сутки умерли 19 пациентов, всего с начала пандемии в Киеве от болезни умерли 2 тыс. 936 киевлян. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

За сутки в Киеве заболели:

560 женщин в возрасте от 18 до 90 лет;

380 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет;

31 девочка от трех до 17 лет и 28 мальчиков от двух до 17 лет.

В больницы за сутки госпитализировали 100 пациентов, остальные больные находится на самоизоляции под контролем врачей. Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили за минувшие сутки обнаружили в следующих районах:

Дарницком районе — 205;

Днепровском районе −186;

Деснянском районе — 131.

Выздоровели за минувшие сутки 408 человек. Всего коронавирус преодолели 99 тыс. 589 жителей Киева.



Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине продолжает распространяться. Кроме обычного, китайского коронавируса, в стране могут циркулировать британский, бразильский и африканский штаммы. Но только британскую «версию» подтвердили официально.