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Ракурс
В Киеве досрочно начнутся весенние каникулы, фото: 0532.ua

Весенние каникулы в Киеве начнутся раньше — детали

16 мар 2021, 15:46
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Весенние каникулы в Киеве для школьников 5−11 классов в этом году начнутся на два дня раньше — с четверга, 18 марта.

Соответствующее решение приняли городские власти Киева. Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

Садики и начальная школа пока работать в обычном режиме, — отметил Кличко.

Мэр Киева подчеркивает, что ситуация с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19 в Киеве является сложной:

  • в медучреждениях столицы находятся более 3,5 тыс. госпитализированных пациентов — больных COVID-19 и с подозрением на это заболевание;
  • 71% из госпитализированных — в тяжелом состоянии.

Это самая сложная ситуация для медиков Киева с начала пандемии, — отмечает Кличко. — С такими темпами распространения вируса и количеством госпитализаций в сутки, уже через несколько дней мест в больницах не будет.

Кличко добавил, что правительство так и не предоставило для киевлян кровати в учреждениях Национальной академии наук, Министерства здравоохранения и ведомственных больницах — всего более 11 тыс. коек.


Напомним, в Киеве впервые за год эпидемия коронавируса обновила исторический максимум.

Источник: Ракурс


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