В Киеве досрочно начнутся весенние каникулы, фото: 0532.ua

https://racurs.ua/n151817-vesennie-kanikuly-v-kieve-nachnutsya-ranshe-detali.html

Ракурс

Весенние каникулы в Киеве для школьников 5−11 классов в этом году начнутся на два дня раньше — с четверга, 18 марта.

Соответствующее решение приняли городские власти Киева. Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

Садики и начальная школа пока работать в обычном режиме, — отметил Кличко.

Мэр Киева подчеркивает, что ситуация с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19 в Киеве является сложной:

в медучреждениях столицы находятся более 3,5 тыс. госпитализированных пациентов — больных COVID-19 и с подозрением на это заболевание;

71% из госпитализированных — в тяжелом состоянии.

Это самая сложная ситуация для медиков Киева с начала пандемии, — отмечает Кличко. — С такими темпами распространения вируса и количеством госпитализаций в сутки, уже через несколько дней мест в больницах не будет.

Кличко добавил, что правительство так и не предоставило для киевлян кровати в учреждениях Национальной академии наук, Министерства здравоохранения и ведомственных больницах — всего более 11 тыс. коек.

Напомним, в Киеве впервые за год эпидемия коронавируса обновила исторический максимум.