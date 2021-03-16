Заблокировать Twitter хотят в России — в чем причина

Блокировка Твиттера. Фото: УП

https://racurs.ua/n151818-zablokirovat-twitter-hotyat-v-rossii-v-chem-prichina.html

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Блокировка «Твиттера» в России, известной социальной сети, может произойти в ближайшее время. Согласно российскому законодательству, администрация сети Twitter должна удалить запрещенную информацию.

Под запрещенной информацией в России подразумевают детскую порнографию, призывы к самоубийству и информацию об употреблении наркотиков. Об этом сообщают российские СМИ.

У коллег еще есть время выйти на переговоры. В течение месяца мы будем наблюдать и примем решение в течение этого времени, — заявил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

Сейчас Роскомнадзор не фиксирует конкретных шагов «Твиттера» по удалению запрещенного контента. Если компания выполнит все требования, санкции в отношение нее будут сняты, сказал Субботин.

На прошлой неделе Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы «Твиттера» в России. В ведомстве такое решение объяснили тем, что компания не выполнила требования российского законодательства и не удалила запрещенный контент.

В первый день замедление на некоторое время перестали работать сайты российских госорганов. В министерстве связи и массовых коммуникаций тогда заявили, что проблемы с доступом к госсайтам были связаны со сбоем маршрутизаторов в сети «Ростелекома», а не с замедлением работы «Твиттера».

Роскомнадзор утверждает, что «Твиттер» так и не удалил 3 тыс. 168 материалов с запрещенной информацией, чего требовал Роскомнадзор, в том числе 2 тыс. 569 — с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 — с детской порнографией, 149 — с информацией об использовании наркотиков.

Twitter вправе обжаловать замедление своей работы в России в суде, однако никакой реакции от компании пока не было.

Напомним, ранее мы сообщали, что соцсеть «Твиттер» подтвердила аккаунты оккупационных управлений МВД РФ в Крыму. Соответствующие верификационные отметки появились на страницах «Твиттер» представительства Министерства внутренних дел России в Крыму и так называемого регионального управления МВД РФ в городе Севастополь.