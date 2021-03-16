Розчищення ринку для "Спутника V" — в Кабміні пояснили чутки про відмову від вакцини AstraZeneca, фото — AFP

https://racurs.ua/ua/n151808-rozchyschennya-rynku-dlya-sputnyka-v-v-kabmini-poyasnyly-chutky-pro-vidmovu-vid-vakcyny.html

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Інформація про відмову від вакцини AstraZenecaу Європі може бути викликана чутками в межах масової інформаційної кампанії з боку РФ.

Її мета — розчистити фармринок для російської вакцини «Спутник V», вважає міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Спутник» досі не схвалений до застосування в Європейському Союзі, натомість у Кремлі звинувачують у всіх своїх проблемах «США та їхніх партнерів», — написав міністр у своїх соцмережах.

Він нагадав, що одразу після агресивних заяв РФ з’явився вал інформації про начебто існуючу небезпеку прямого конкурента російської вакцини — англо-шведської AstraZeneca.

Схоже на тактику випаленої землі. Інформаційно знищити вакцину-конкурента, щоб потім дотиснути європейських політиків дозволити застосування «Спутника», — пише Ткаченко.

Він звертає увагу, що у ЗМІ не часто згадують про відсутність задокументованих летальних випадків внаслідок щеплень вакциною AstraZeneca, а також зв’язок між препаратом і утворенням тромбів.

Ткаченко минулого тижня щепився від коронвірусу індійським варіантом AstraZeneca. Він заявив, що почувається «так само добре, як і у день вакцинації».

Після призупинення вакцинації у багатьох державах Європи Європейська медична асоціація (EMA) не підтвердила інформацію про те, що вакцина AstraZeneca викликає тромбоз. Натомість заявлено, що вакцинування призупинили, бо AstraZeneca може вимагати додаткових досліджень.

В українському Міністерстві охорони здоров’я заявили, що повідомлення про те, що європейські країни відмовляються від вакцини — «не більше, ніж черговий фейк».