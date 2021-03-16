ДБР викрила СБУшника в роботі на російську компанію. Фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n151807-sbushnyk-vybyvav-iz-harkiv-yanyna-groshi-dlya-rosiyskoyi-kompaniyi-dbr.html

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Співробітник Служби безпеки України працював на російську компанію та вчиняв злочини.

У криміналі викрили оперуповноваженого Департаменту захисту національної державності СБУ. Виявилося, що в 2020 році правоохоронець вступив у змову з трьома цивільними. Про це 16 березня повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

Разом вони викрали мешканця Харкова, яким виявився колишній керівник представництва однієї з фінансово-партнерських інтернет-мереж російської компанії. Погрозами у чоловіка вимагали величезні гроші — 40 тис. євро та 1,6 млн грн. Ці кошти повинні були надійти компанії з Росії. Харківчанина відпустили після того, як він погодився заплатити.

Попри те, що працівник СБУ переховувався, його було затримано на підставі рішення слідчого судді, а згодом обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без альтернативи внесення застави, — зазначили в ДБР.



Фігурантам справи вже повідомили про підозру у незаконному викрадені та позбавлені волі людини, вчиненому з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 146 КК України) та вимаганні з погрозою насильства, вбивства та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 189 КК України). Підозрюваним може загрожувати покарання до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у ДБР заявляли, що справи п’ятого президента України Петра Порошенка планують розслідувати завдяки міжнародній правовій допомозі з боку офшорних країн.