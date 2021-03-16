ГБР уличила СБУшника в работе на российскую компанию. Фото: ГБР

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Сотрудник Службы безопасности Украины работал на российскую компанию и совершал преступления.

В криминале разоблачили оперуполномоченного Департамента защиты национальной государственности СБУ. Оказалось, что в 2020 году правоохранитель вступил в сговор с тремя гражданскими. Об этом 16 марта сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Вместе они похитили жителя Харькова, которым оказался бывший руководитель представительства одной из финансово-партнерских интернет-сетей российской компании. Угрозами у мужчины требовали огромные деньги — 40 тыс. евро и 1,6 млн грн. Эти средства должны были поступить компании из России. Харьковчанина отпустили после того, как он согласился заплатить.

Несмотря на то, что работник СБУ скрывался, он был задержан на основании решения следственного судьи, а впоследствии избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога, — отметили в ГБР.



Фигурантам дела сообщили о подозрении в незаконном похищенные и лишены свободы человека, совершенном из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 146 УК) и вымогательстве с угрозой насилия, убийства и причинение тяжких телесных повреждений (ч. 2 ст. 189 УК Украины). Подозреваемым может грозить наказание до семи лет лишения свободы.

Напомним, в ГБР заявляли, что дела пятого президента Украины Петра Порошенко планируют расследовать благодаря международной правовой помощи со стороны оффшорных стран.