Вакцинация Шевчука. Фото: Ракурс

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Ракурс

Вакцинация в Украине нашла поддержку среди религиозных лидеров. Им сделали прививки в прямом эфире.

Первым прививку получил верховный архиепископ Киево-Галицкий, глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук). Вакцинация религиозных лидеров транслируется в Facebook на странице Министерстве здравоохранения.

Мы сегодня как религиозные деятели вакцинировались остаточной дозой вакцины. То, что осталось. И здесь есть определенные важные приоритеты, которые я хотел вспомнить. Медики сегодня заслуживают молитвы, внимания и благодарности всего украинского народа. И если кто-то решает, вакцинироваться или нет, слушайте ваших врачей. Не читайте неясной прессы, проверяйте источники информации, — призвал Святослав.



Также вакцину от коронавируса получил архимандрит Михайловского Златоверхого монастыря Лаврентий (ПЦУ), представитель Федерации еврейских общин в Киеве Леонид Барац. Вакцинировали и главного раввина Киева Ионафана Бениамина Марковича.





Кроме того, в прямом эфире прививки получили пятеро украинских врачей и руководитель отдела по вопросам религий Секретариата Кабинета министров Андрей Юраш.

Напомним, ранее мы сообщали, что Православная церковь Украины (ПЦУ), озвучила свою позицию по вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19. В ПЦУ отмечают, что церковь не имеет никаких возражений против вакцинации как медицинской процедуры, поскольку вакцинация не противоречит ни Божьим заповедям, ни принципам христианской веры.