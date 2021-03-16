Глава УГКЦ. Фото: Ракурс

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Ракурс

Вакцинація в Україні знайшла підтримку серед релігійних лідерів. Їм зробили щеплення в прямому ефірі.

Першим щеплення отримав верховний архиєпископ Києво-Галицький, глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук). Вакцинація релігійних лідерів транслюється у Facebook на сторінці Міністерстві охорони здоров’я.

Ми сьогодні як релігійні діячі вакцинувалися залишковою дозою вакцини. Те, що залишилося. І тут є певні важливі пріоритети, які б я хотів пригадати. Медики сьогодні заслуговують молитви, уваги та вдячності всього українського народу. І якщо хтось вирішує, вакцинуватися чи ні, слухайте ваших лікарів. Не читайте неясної преси, перевіряйте джерела інформації, — закликав Святослав.

Також вакцину від коронавірусу дістав архімандрит Михайлівського Золотоверхого монастиря Лаврентій (ПЦУ), представник Федерації єврейських громад у Києві Леонід Барац. Вакцинували й головного рабина Києва Йонатана Беніаміна Марковича.





Крім того, в прямому ефірі щеплення отримали п’ятеро українських лікарів і керівник відділу з питань релігій Секретаріату Кабінету міністрів України Андрій Юраш.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, Православна церква України (ПЦУ), озвучила свою позицію щодо вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19. У ПЦУ наголошують, що церква не має жодних заперечень проти вакцинації як медичної процедури, оскільки вакцинування не суперечить ні Божим заповідям, ні засадам християнської віри.