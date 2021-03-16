Тимошенко закликала Зеленського відмовитися від “зовнішнього управління”

https://racurs.ua/ua/n151805-tymoshenko-zaklykala-zelenskogo-vidmovytysya-vid-zovnishnogo-upravlinnya.html

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Юлія Тимошенко, нардеп й лідер партії «Батьківщина», перелічила умови, за яких її фракція у Верховній Раді готова піти на союз з монобільшістю. Зокрема, екс-прем'єр згадала про «зовнішнє управління» й необхідність переформатування Кабінету міністрів.

Я сказала, що якщо президент готовий змінити стратегію країни із зовнішнього безглуздого управління… на національну політику, яка підніматиме цілі галузі, яка замінить повністю всю логіку реформування охорони здоров’я… Якщо ви готові змінити стратегію, я готова стати поряд з вами, уся моя команда готова бути поряд, і ми допоможемо підняти країну з цих уламків, — розповіла Тимошенко в телеефірі каналу «Україна 24».

За словами Тимошенко, ситуація в Україні наближається до «точки неповернення». Вона також назвала проблемні сфери — медичну й соціальну.

Я просто вийшла і сказала: слухайте, далі це вже може бути невідновлювальним, ми просто можемо пройти точку неповернення. Давайте робити сильний національний уряд, давайте робити сильну політику, сильні рішення, — зазначила нардеп.



Нагадаємо, впродовж останніх років російська пропаганда поширює фейки про нібито «зовнішнє управління» Україною з боку США, МВФ та інших держав і міжнародних структур. Раніше у соцмережах поширювалися відео та заяви російського походження про нібито перехід Києва під керівництво МВФ. Ознаками появи «зовнішнього управління» автори фейків називали, наприклад, ухвалення «антиколомойського» закону (щоб дозволити МВФ «привласнити всі фінустанови») чи земельної реформи (щоб відібрати землю у людей).