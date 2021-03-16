Диджиталізація кримінального процесу — що пропонує президент

Суд у смартфоні. Фото: Бесарабія

https://racurs.ua/ua/n151804-dydjytalizaciya-kryminalnogo-procesu-scho-proponuie-prezydent.html

Ракурс

Суд у смартфоні, який пропонує створити президент Володимир Зеленський, зовсім скоро почне розглядати Верховна Рада. Президентський проект закону (№ 1201—IX від 04.02.2021) передбачає диджиталізацію кримінального процесу.

Цей законопроект був зареєстрований президентом як невідкладний.

Зазначається, що Зеленський пропонує створити нову інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування, яка буде об'єднувати Єдиний реєстр досудових розслідувань і автоматизовану систему документообігу суду.

Доступ до нової системи буде в слідчого, прокурора, слідчого судді, судді та захисника (за його згодою), але у всіх інших учасників процесу також буде право користуватися системою, але тільки в межах реалізації своїх повноважень, прав та інтересів.

В інформаційно-телекомунікаційній системі досудового розслідування будуть міститися матеріали кримінальної справи, водночас їх електронна версія буде вважатися оригіналом.

Впровадження нової системи значно спростить життя захисникам у частині ознайомлення з матеріалами справи. Зокрема, вони зможуть ознайомитися з матеріалами кримінального провадження отримавши від слідчого код доступу до системи.

Зараз же адвокати змушені фотографувати всі документи або годинами вивчати численні томи справи в кабінеті слідчого. У вигляді надання доступу до електронної версії документів буде реалізовуватися і ст. 290 КПК України. У такий спосіб захисники не зможуть «затягувати» кримінальний процес, не з’являючись на ознайомлення зі справою після закінчення кримінального розслідування.

Особливості доступу та функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування будуть врегульовані окремим становищем, за розробку якого буде відповідальний Офіс Генерального прокурора.

Закон «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування», у разі його прийняття, набере чинності через півроку після його прийняття.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що суд у смартфоні й суд присяжних пропонує створити президент України Володимир Зеленський. Таким чином вдасться прискорити судовий процес і мінімізувати корупцію. Важливим питанням є й безпосередню участь громадян у здійсненні правосуддя.