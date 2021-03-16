Диджитализация уголовного процесса — что предлагает президент

Суд в смартфоне. Фото: Бесарабия

https://racurs.ua/n151804-didjitalizaciya-ugolovnogo-processa-chto-predlagaet-prezident.html

Ракурс

Суд в смартфоне, который предлагает создать президент Владимир Зеленский, совсем скоро начнет рассматривать Верховная Рада. Президентский проект закона (№ 1201-IX від 04.02.2021) предусматривает диджитализацию уголовного процесса.

Данный законопроект был зарегистрирован президентом как неотложный.

Отмечается, что Зеленский предлагает создать новую информационно-телекоммуникационную систему досудебного расследования, которая будет объединять Единый реестр досудебных расследований и автоматизированную систему документооборота суда.

Доступ к новой системе будет у следователя, прокурора, следственного судьи, судьи и защитника (по его согласию), но у всех остальных участником процесса также будет право пользоваться системой, но только в пределах реализации своих полномочий, прав и интересов.

В информационно-телекоммуникационную систему досудебного расследования будут помещаться материалы уголовного дела, при этом их электронная версия будет считаться оригиналом.

Внедрение новой системы значительно упростит жизнь защитникам в части ознакомления с материалами дела. В частности, они смогут ознакомиться с материалами уголовного производства получив от следователя код доступа к системе.

Сейчас же в большинстве случаев адвокаты вынуждены фотографировать все документы или часами изучать многочисленные тома дела в кабинете следователя.

В виде предоставления доступа к электронной версии документов будет реализовываться и ст. 290 УПК Украины. Таким образом, защитники не смогут «затягивать» уголовный процесс, не являясь на ознакомление с делом после окончания уголовного расследования.

Особенности доступа и функционирования информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования будут урегулированы отдельный положением, за разработку которого будет ответственен Офис Генерального прокурора.

Закон «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины о введении информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования», в случае его принятия, будет введен в действие через полгода после его принятия.

Напомним, ранее мы сообщали, что суд в смартфоне и суд присяжных предлагает создать президент Украины Владимир Зеленский. Таким образом удастся ускорить судебный процесс и минимизировать коррупцию. Важным вопросом является и непосредственное участие граждан в осуществлении правосудия.