Владимир Зеленский. Фото: ОП

https://racurs.ua/n151739-sud-v-smartfone-zelenskiy-podal-v-radu-zakonoproekt-o-cifrovizacii-ugolovnogo-processa.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение в Верховную Раду как неотложный проект закона, который позволит внедрить электронную систему взаимодействия между участниками уголовного процесса.

В случае принятия законопроекта правовой статус бумажных и электронных документов в уголовном процессе будет одинаковым. Об этом информируют в пресс-службе президента.

На сайте Верховной Рады проект закона № 5246 «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно внедрения информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования» зарегистрирован 15 марта.

Закон позволит перейти от тысяч страниц бумажных томов уголовных производств к использованию электронных носителей без ущерба для расследований. Также это значительно облегчит взаимодействие суда, стороны обвинения и стороны защиты, что поможет повысить эффективность их работы, — подчеркнул Зеленский.



В ОПУ уточнили, что таким образом суд получит возможность исследовать документы и доказательства в электронной форме. Сейчас это возможно сделать только у следователей или прокуроров, физически приехав к ним.

Напомним, что суд в смартфоне и суд присяжных предложил создать президент Украины Владимир Зеленский. Таким образом удастся ускорить судебный процесс и минимизировать коррупцию.