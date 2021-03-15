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Ракурс
Владимир Зеленский. Фото: ОП

Суд в смартфоне — Зеленский подал в Раду законопроект о цифровизации уголовного процесса

15 мар 2021, 14:26
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Президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение в Верховную Раду как неотложный проект закона, который позволит внедрить электронную систему взаимодействия между участниками уголовного процесса.

В случае принятия законопроекта правовой статус бумажных и электронных документов в уголовном процессе будет одинаковым. Об этом информируют в пресс-службе президента.

На сайте Верховной Рады проект закона № 5246 «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно внедрения информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования» зарегистрирован 15 марта.

Закон позволит перейти от тысяч страниц бумажных томов уголовных производств к использованию электронных носителей без ущерба для расследований. Также это значительно облегчит взаимодействие суда, стороны обвинения и стороны защиты, что поможет повысить эффективность их работы, — подчеркнул Зеленский.


В ОПУ уточнили, что таким образом суд получит возможность исследовать документы и доказательства в электронной форме. Сейчас это возможно сделать только у следователей или прокуроров, физически приехав к ним.

Напомним, что суд в смартфоне и суд присяжных предложил создать президент Украины Владимир Зеленский. Таким образом удастся ускорить судебный процесс и минимизировать коррупцию.

Источник: Ракурс


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