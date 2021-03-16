«Британский» штамм COVID-19 подтвердили в двух областях

В Украине обнаружили «британский» штамм коронавируса

https://racurs.ua/n151803-britanskiy-shtamm-covid-19-podtverdili-v-dvuh-oblastyah.html

Ракурс

Эпидемия коронавируса в мире уже привела к появлению нескольких мутаций, которые считаются более опасными за «оригинал».

Одну из таких мутаций — так называемый «британский» штамм коронавируса, уже зафиксировали в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.

Этот штамм обнаружили среди 200 образцов коронавируса, отправленных на исследование в лабораторию на базе Клиники Шарите.

«Британский» штамм обнаружили в образцах из таких областей:

в четырех образцах из Винницкой области;

в двух образцах из Закарпатской области.

Это штаммы генетической линии B.1.1.7, мутации N501Y V1 и del HV69/70, — отмечают в пресс-службе ЦОЗ.

Кроме того, в двух образцах из Львовской и Луганской областей определены изменения (del HV69/70 в Spike-protein).

Отмечается, что ранее полученные результаты секвенирования из Клиники Шарите обнаружили циркуляцию в Украине 18 мутировавших штаммов — генетических линий В1, В1.1, В1.1.1, В1.5 и В2, которые происходят из стран Европы (Италия, Дания, Бельгия и т. д.), Азии, Великобритании и Австралии.

В то же время циркуляция таких известных штаммов коронавируса, как южно-африканский (В1.351) и бразильский (В1.1.28.1) — не обнаружена.

Напомним, недавно во Франции обнаружили мутацию коронавируса, которая способна «прятаться» от тестов.