Звиробий снялась с довыборов в Раду и объяснила свое решение. Фото: ЕС

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Маруся Звиробий сняла свою кандидатуру на довыборах в Верховную Раду по 87 округе, что в Ивано-Франковской области.

Представитель «Европейской солидарности» снимает свою кандидатуру в пользу одного из лидеров Всеукраинского объединения «Свобода» и бывшего кандидата в президенты Руслана Кошулинского. Об этом 16 марта сообщила пресс-служба партии «Европейская солидарность».

87 округ сегодня стал своеобразным полем борьбы за Украину, на котором столкнулись олигархи в лице партнера Коломойского Александра Шевченко, выдвиженца от власти зеленых дилетантов Василия Вирастюка, и представители патриотических сил Руслан Кошулинский из «Свободы» и я, Маруся Звиробий-Беленькая от «Европейской Солидарности», — говорится в заявлении и отмечается, что Звиробий снялась с довыборов, чтобы не дозволить прийти в парламент новому кандидату от олигархических сил.



Как известно, от партии «За будущее», которую связывают с бизнесменом Игорем Палицей, на этом округе выдвигается многолетний руководитель «Буковеля» и бывший депутат Александр Шевченко. От «Слуги народа» баллотируется украинский богатырь Василий Вирастюк, а от «Свободы» идет бывший вице-спикер ВРУ и участник АТО Руслан Кошулинский.

Напомним, результаты социологического опроса группы «Рейтинг» свидетельствуют, что среди кандидатов в депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе № 87 лидирует представитель от партии «За будущее», экс-директор туристического комплекса «Буковель» Александр Шевченко. Проголосовать за этого кандидата готовы 42,8% опрошенных.