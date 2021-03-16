Кремль. Фото: Известия

https://racurs.ua/n151801-kreml-ne-hochet-slyshat-o-novom-referendume-v-krymu-zayavlenie.html

Ракурс

«Референдум» в Крыму, который проводился под дулами автоматов российских военных, в России называют соответствующим международному праву и законам Украины.

Там заявляют, что особый статус Крыма был «четко прописан» в законодательстве. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в годовщину так называемого «референдума».

И все законодательные инициативы и иные инициативы крымских законодателей, они тоже прописаны. Если вы изучите, вы убедитесь в том, что все было сделано в абсолютном соответствии с действовавшими законами, — заявил Песков.

Комментируя возможность выхода регионов из состава Российской Федерации, Песков призвал обратить внимание на положения российского законодательства. Представитель Кремля также назвал причину, по которой личности организаторов референдума неизвестны.

Многие из этих людей работают в чувствительных сферах, поэтому вполне нормально, что их имена не предают огласке, — добавил Песков.

Напомним, ранее мы сообщали, что российские дипломаты засветились на печатных плакатах, где «от первого лица» признали факт незаконной аннексии полуострова Крым Российской Федерацией. На плакатах российские дипломаты также «признаются» в работе на ФСБ.