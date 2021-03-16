Кремль. Фото: Известия

https://racurs.ua/ua/n151801-kreml-ne-hoche-chuty-pro-novyy-referendum-schodo-krymu-zayava.html

Ракурс

«Референдум» в Криму, який проводився під дулами автоматів російських військових, в Росії називають відповідним міжнародному праву і законам України.

Там заявляють, що особливий статус Криму був «чітко прописаний» в законодавстві. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков в річницю так званого «референдуму».

І всі законодавчі ініціативи та інші ініціативи кримських законодавців, вони теж прописані. Якщо ви вивчите, ви переконаєтеся в тому, що все було зроблено в абсолютній відповідності до чинних законів, — заявив Пєсков.

Коментуючи можливість виходу регіонів зі складу Російської Федерації, Пєсков закликав звернути увагу на положення російського законодавства. Представник Кремля також назвав причину, по якій особи організаторів референдуму невідомі.

Багато з цих людей працюють в чутливих сферах, тому цілком нормально, що їх імена не оприлюднюють, — додав Пєсков.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російські дипломати засвітилися на друкованих плакатах, де «від першої особи» визнали факт незаконної анексії півострова Крим Російською Федерацією. На плакатах російські дипломати також «визнаються» в роботі на ФСБ.