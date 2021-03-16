«Арену Львів» почали перейменовувати в стадіон імені Степана Бандери, фото — Ракурс

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Ракурс

Стадіон «Арена Львів» мають намір перейменувати на честь Степана Бандери — одного з лідерів національно-визвольного руху України у 20 столітті.

Відповідне звернення під час сесії 16 березня підтримали 68 депутатів Львівської облради, ще семеро не голосували.

Остаточне рішення повинен прийняти Кабінет міністрів України, позаяк стадіон, який приймав три матчі Євро-2021 та низку інших важливих міжнародних поєдинків, перебуває у державній власності.

«Арену Львів» у 2008−2011 роках будували спеціально до Чемпіонату Європи 2012 року.

У 2015−2016 роках тут грав «Шахтар», завдяки чому існування стадіону вдавалося підтримувати фінансово. Після того, як клуб перестав проводити матчі у Львові, стадіон не має заповненості, а отже — й коштів на подальші ремонтні роботи.

Нині стадіон використовують як майданчик для проведення конференцій та форумів, на ньому також грає ФК «Рух», інколи проводить матчі збірна України. У 2018 році його планували передати у підпорядкування Львівської обласної ради. З початку карантину повідомлялося, що «Арена Львів» опинилася у фінансовій скруті і мільйонних боргах.

Раніше перейменування міського стадіону у Тернополі викликало гнів офіційних представників Ізраїлю та Польщі. Арену в цьому обласному центрі назвали іменем одного з провідників УПА Романа Шухевича.