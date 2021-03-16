«Арену Львов» начали переименовывать в стадион имени Степана Бандеры

https://racurs.ua/n151800-arenu-lvov-nachali-pereimenovyvat-v-stadion-imeni-stepana-bandery.html

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Стадион «Арена Львов» намерены переименовать в честь Степана Бандеры — одного из лидеров национально-освободительного движения Украины в 20 веке.

Соответствующее обращение во время сессии 16 марта поддержали 68 депутатов Львовского облсовета, еще семеро не голосовали.

Окончательное решение должен принять Кабинет министров Украины, поскольку стадион, который принимал три матча Евро-2021 и ряд других важных международных поединков, находится в государственной собственности.

«Арену Львов» в 2008—2011 годах строили специально к Чемпионату Европы 2012 года.

В 2015—2016 годах здесь играл «Шахтер», благодаря чему существования стадиона удавалось поддерживать финансово. После того, как клуб перестал проводить матчи во Львове, стадион не имеет заполненности, а значит и средств на дальнейшие ремонтные работы.

Сейчас стадион используют как площадку для проведения конференций и форумов, на нем также играет ФК «Рух», иногда проводит матчи сборная Украины. В 2018 году его планировали передать в подчинение Львовского областного совета. С начала карантина сообщалось, что «Арена Львов» оказалась в финансовом затруднении и миллионных долгах.

Ранее переименование городского стадиона в Тернополе вызвало гнев официальных представителей Израиля и Польши. Арену в этом областном центре назвали именем одного из проводников УПА Романа Шухевича.