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Ракурс
Олег Татаров, фото: «24 канал»

Дело Татарова — суд отказался продлить следствие

16 мар 2021, 12:54
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Шевченковский райсуд Киева отказался продлить сроки следствия по делу, в котором фигурируют бывший народный депутат Максим Микитась и заместитель главы Офиса президента Олег Татаров.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Следственными судьями Шевченковского районного суда г. Киева было отказано в удовлетворении указанного ходатайства, — отмечается в сообщении.

В суде отмечают, что соответствующее ходатайство от следователя СБУ поступило 24 февраля. На следующий день, 25 февраля, суд решил, что это ходатайство «не является обоснованным, а поэтому не подлежит удовлетворению».

Однако 26 февраля в суд повторно поступило ходатайство следователя СБУ о продлении срока предварительного расследования в этом уголовном производстве.

В пресс-службе суда отмечают, что по этому же предмету и тех же обстоятельствах, которые обосновываются идентичными доводами, уже существовало другое судебное решение, вступившее в законную силу, поэтому такое повторное обращение противоречит нормам УПК Украины.

Таким образом, следственным судьей Антонюк М. С. принято единственно возможное законное решение по результатам рассмотрения этого ходатайства и отказано в его удовлетворении, — подчеркивают в пресс-службе суда.


В суде отмечают, что, согласно нормам УПК, прокурор обязан был в кратчайшие сроки осуществить одно из следующих действий:

  • закрыть уголовное производство;
  • обратиться в суд с ходатайством об освобождении лица от уголовной ответственности;
  • обратиться в суд с обвинительным актом, ходатайством о применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера.

Напомним, Микитась недавно вышел из изолятора временного содержания, где находился по решению суда.

Источник: Ракурс


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