Олег Татаров, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n151798-delo-tatarova-sud-otkazalsya-prodlit-sledstvie.html

Ракурс

Шевченковский райсуд Киева отказался продлить сроки следствия по делу, в котором фигурируют бывший народный депутат Максим Микитась и заместитель главы Офиса президента Олег Татаров.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Следственными судьями Шевченковского районного суда г. Киева было отказано в удовлетворении указанного ходатайства, — отмечается в сообщении.

В суде отмечают, что соответствующее ходатайство от следователя СБУ поступило 24 февраля. На следующий день, 25 февраля, суд решил, что это ходатайство «не является обоснованным, а поэтому не подлежит удовлетворению».

Однако 26 февраля в суд повторно поступило ходатайство следователя СБУ о продлении срока предварительного расследования в этом уголовном производстве.

В пресс-службе суда отмечают, что по этому же предмету и тех же обстоятельствах, которые обосновываются идентичными доводами, уже существовало другое судебное решение, вступившее в законную силу, поэтому такое повторное обращение противоречит нормам УПК Украины.

Таким образом, следственным судьей Антонюк М. С. принято единственно возможное законное решение по результатам рассмотрения этого ходатайства и отказано в его удовлетворении, — подчеркивают в пресс-службе суда.



В суде отмечают, что, согласно нормам УПК, прокурор обязан был в кратчайшие сроки осуществить одно из следующих действий:

закрыть уголовное производство;

обратиться в суд с ходатайством об освобождении лица от уголовной ответственности;

обратиться в суд с обвинительным актом, ходатайством о применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера.

Напомним, Микитась недавно вышел из изолятора временного содержания, где находился по решению суда.