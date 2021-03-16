Олег Татаров, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n151798-sprava-tatarova-sud-vidmovyvsya-prodovjyty-slidstvo.html

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Шевченківський райсуд Києва відмовився продовжити терміни слідства у справі, в якій фігурують колишній народний депутат Максим Микитась та заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Слідчими суддями Шевченківського районного суду м. Києва було відмовлено у задоволенні вказаного клопотання, — наголошується в повідомленні.

У суді зазначають, що відповідне клопотання від слідчого СБУ надійшло 24 лютого. Наступного дня, 25 лютого, суд вирішив, що це клопотання «не є обґрунтованим, а тому не підлягає задоволенню».

Проте 26 лютого до суду повторно надійшло клопотання слідчого СБУ про продовження строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

У прес-службі суду наголошують, що з цього ж предмету та тих же обставин, які обґрунтовуються ідентичними доводами, вже існувало інше судове рішення, яке набрало законної сили, тож таке повторне звернення суперечить нормам КПК України.

Отже, слідчим суддею Антонюк М.С. ухвалено єдине можливе законне рішення за результатами розгляду цього клопотання та відмовлено у його задоволенні, — зазначають у прес-службі суду.



У суді зазначають, що, згідно з нормами КПК, прокурор зобов’язаний був у найкоротший строк здійснити одну з таких дій:

закрити кримінальне провадження;

звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності;

звернутися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.

Нагадаємо, Микитась нещодавно вийшов із ізолятора тимчасового тримання, де перебував за рішенням суду.