Звіробій знялася з довиборів у Раду і пояснила своє рішення. Фото: ЄС

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Маруся Звіробій зняла свою кандидатуру на довиборах у Верховну Раду по 87 окрузі, що в Івано-Франківській області.

Представник «Європейської солідарності» знімає свою кандидатуру на користь одного з лідерів Всеукраїнського об'єднання «Свобода» та колишнього кандидата у президенти Руслана Кошулинського. Про це 16 березня повідомила прес-служба партії «Європейська солідарність».

87 округ сьогодні став своєрідним полем боротьби за Україну, на якому зіткнулися олігархи в особі партнера Коломойського Олександра Шевченка, висуванця від влади зелених дилетантів Василя Вірастюка, та представники патріотичних сил — Руслан Кошулинський зі «Свободи» та я, Маруся Звіробій Біленька від «Європейської солідарності», — йдеться в заяві й зазначається, що Звіробій знялась з довиборів, щоб унеможливи прихід до парламенту нового кандидата від олігархічних сил.



Як відомо, від партії «За майбутнє", яку пов’язують з бізнесменом Ігорем Палицею, на цьому окрузі висувається багаторічний керівник «Буковелю» та колишній депутат Олександр Шевченко. Від «Слуги народу» балотується український богатир Василь Вірастюк, а від «Свободи» йде колишній віце-спікер ВРУ та учасник АТО Руслан Кошулинський.

Нагадаємо, результати соціологічного опитування групи «Рейтинг» свідчать, що серед кандидатів у депутати на проміжних виборах до Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі № 87 лідирує представник від партії «За майбутнє", екс-директор туристичного комплексу «Буковель» Олександр Шевченко. Проголосувати за цього кандидата готові 42,8% опитаних.