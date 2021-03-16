«Британський» штам COVID-19 підтвердили у двох областях

В Україні виявили «британський» штам коронавірусу

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Епідемія коронавірусу у світі вже призвела до появи кількох мутацій, які вважаються більш небезпечними за «оригінал».

Одну з таких мутацій — так званий «британський» штам коронавірусу, вже зафіксували в Україні. Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров’я (ЦОЗ) Міністерства охорони здоров’я України.

Цей штам виявили серед 200 зразків коронавірусу, відправлених на дослідження до лабораторії на базі Клініки Шаріте.

«Британський» штам виявили у зразках з таких областей:

у чотирьох зразках з Вінницької області;

у двох зразках із Закарпатської області.

Це штами генетичної лінії B.1.1.7, мутації N501Y V1 та del HV69/70, — зазначають у прес-службі ЦОЗ.

Крім того, у двох зразках з Львівської та Луганської областей визначено зміни (del HV69/70 у Spike-protein).

Зазначається, що раніше отримані результати секвенування з Клініки Шаріте виявили циркуляцію в Україні 18 мутованих штамів — генетичних ліній В1, В1.1, В1.1.1, В1.5 та В2, які походять із країн Європи (Італія, Данія, Бельгія тощо), Азії, Великої Британії та Австралії.

Водночас циркуляцію таких відомих штамів коронавірусу, як південно-африканський (В1.351) та бразильський (В1.1.28.1) — не виявлено.

Нагадаємо, нещодавно у Франції виявили мутацію коронавірусу, яка здатна «ховатися» від тестів.