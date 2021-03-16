Тимошенко призвала Зеленского отказаться от «внешнего управления»

https://racurs.ua/n151805-timoshenko-prizvala-zelenskogo-otkazatsya-ot-vneshnego-upravleniya.html

Ракурс

Юлия Тимошенко, нардеп и лидер партии «Батькивщина», перечислила условия, на которых ее фракция в Верховной Раде готова заключить союз с монобольшинством. В частности, экс-премьер вспомнила о «внешнем управлении» и необходимости переформатирования Кабинета министров.

Я сказала, что если президент готов изменить стратегию страны с внешнего бессмысленного управления… на национальную политику, которая будет поднимать целые отрасли, которая заменит полностью всю логику реформирования здравоохранения… Если вы готовы изменить стратегию, я готова стать рядом с вами, вся моя команда готова быть рядом, и мы поможем поднять страну из этих обломков, — рассказала Тимошенко в телеэфире канала «Украина 24».

По словам Тимошенко, ситуация в Украине приближается к «точке невозврата». Она также назвала проблемные сферы — медицинскую и социальную.

Я просто вышла и сказала: слушайте, дальше это уже может быть невозобновляемым, мы просто можем пройти точку невозврата, давайте делать сильное национальное правительство, давайте делать сильную политику, сильные решения, — отметила нардеп.



Напомним, в последние годы российская пропаганда распространяет фейки о якобы «внешнем управлении» Украиной со стороны США, МВФ, других государств и международных структур. Ранее в соцсетях распространялись видео и заявления российского происхождения о якобы переходе Киева под руководство МВФ. Признаками «внешнего управления» авторы фейков называли, например, принятие «антиколомойського» закона (чтобы позволить МВФ «присвоить все финучреждения») или земельной реформы (чтобы отобрать землю у людей).