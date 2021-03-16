Расчистка рынка для «Спутника V» — в Кабмине объяснили слухи об отказе от вакцины AstraZeneca

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Информация об отказе от вакцины AstraZeneca в Европе может быть вызвана слухами в рамках массовой информационной кампании со стороны РФ.

Ее цель — расчистить фармрынок для российской вакцины «Спутник V», считает министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

«Спутник» до сих пор не одобрен к применению в Европейском Союзе, зато в Кремле обвиняют во всех своих проблемах «США и их партнеров», — написал министр в своих соцсетях.

Он напомнил, что сразу после агрессивных заявлений РФ появился вал информации о якобы существующей опасности прямого конкурента российской вакцины — англо-шведской AstraZeneca.

Похоже на тактику выжженной земли. Информационно уничтожить вакцину конкурента, чтобы потом дожать европейских политиков разрешить применение «Спутника», — пишет Ткаченко.

Он обращает внимание, что в СМИ не часто вспоминают об отсутствии документированных летальных случаев вследствие прививок вакциной AstraZeneca, а также о связи между препаратом и образованием тромбов.

Ткаченко на прошлой неделе привился от коронвируса индийским вариантом AstraZeneca. Он заявил, что чувствует себя «так же хорошо, как и в день вакцинации».

После приостановки вакцинации во многих государствах Европы Европейская медицинская ассоциация (EMA) не подтвердила информацию о том, что вакцина AstraZeneca вызывает тромбоз. Вакцинацию приостановили, из-за того, что AstraZeneca может нуждаться в дополнительных исследованиях.

В украинском Министерстве здравоохранения заявили, что сообщение о том, что европейские страны отказываются от вакцины — «не более чем очередной фейк».