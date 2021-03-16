Российский вертолет нарушил воздушное пространство Украины. Фото: ТАСС

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Залет вертолета из России на 50 м на территорию Украины зафиксировали сотрудники пограничной службы в Сумской области.

После этого он покинул воздушное пространство Украины, сообщили в Госпогранслужбе.

В ответ на действия россиян украинская сторона немедленно направила письмо пограничному управлению Федеральной службы безопасности России по Белгородском и Воронежском участках.

Украинские пограничники сообщили россиянам о нарушении государственной границы и потребовали сообщить о принадлежности вертолета, а также обстоятельствах, которые привели к этому нарушению.

Кроме того, Государственная пограничная служба Украины также немедленно проинформировала все заинтересованные министерства и ведомства.