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Российский вертолет нарушил воздушное пространство Украины. Фото: ТАСС
Российский вертолет нарушил воздушное пространство Украины — Киев требует объясненийhttps://racurs.ua/n151834-rossiyskiy-vertolet-narushil-vozdushnoe-prostranstvo-ukrainy-kiev-trebuet-obyasneniy.htmlРакурс
Залет вертолета из России на 50 м на территорию Украины зафиксировали сотрудники пограничной службы в Сумской области.
После этого он покинул воздушное пространство Украины, сообщили в Госпогранслужбе.
В ответ на действия россиян украинская сторона немедленно направила письмо пограничному управлению Федеральной службы безопасности России по Белгородском и Воронежском участках.
Украинские пограничники сообщили россиянам о нарушении государственной границы и потребовали сообщить о принадлежности вертолета, а также обстоятельствах, которые привели к этому нарушению.
Кроме того, Государственная пограничная служба Украины также немедленно проинформировала все заинтересованные министерства и ведомства.
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