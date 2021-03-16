Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Российский вертолет нарушил воздушное пространство Украины. Фото: ТАСС

Российский вертолет нарушил воздушное пространство Украины — Киев требует объяснений

16 мар 2021, 19:56
999

Залет вертолета из России на 50 м на территорию Украины зафиксировали сотрудники пограничной службы в Сумской области.

После этого он покинул воздушное пространство Украины, сообщили в Госпогранслужбе.

В ответ на действия россиян украинская сторона немедленно направила письмо пограничному управлению Федеральной службы безопасности России по Белгородском и Воронежском участках.


Украинские пограничники сообщили россиянам о нарушении государственной границы и потребовали сообщить о принадлежности вертолета, а также обстоятельствах, которые привели к этому нарушению.

Кроме того, Государственная пограничная служба Украины также немедленно проинформировала все заинтересованные министерства и ведомства.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров