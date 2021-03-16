В Беларуси появится совместный с Россией учебно-боевой центр Воздушных сил

В Беларуси появится совместный с Россией учебно-боевой центр Воздушных силhttps://racurs.ua/n151813-v-belarusi-poyavitsya-sovmestnyy-s-rossiey-uchebno-boevoy-centr-vvs.htmlРакурс
Россия и Беларусь создадут совместный учебно-боевой центр военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО).
Располагаться этот центр будет на территории Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси по итогам встречи главы ведомства Виктора Хренина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
Отмечается, что на базе этого центра будет осуществляться:
- подготовка экипажей самолетов Су-30СМ;
- обучение белорусских специалистов работе на российских зенитных ракетных комплексах;
- совместное выполнение учебно-боевых задач.
Кроме того, на территории РФ планируют создать совместный учебно-боевой центр подготовки сухопутных войск.
В Калининградской области России планируют создать учебно-боевой центр на базе Балтийского флота РФ, на котором белорусские подразделения будут готовить на базе военных частей морской пехоты РФ.
Россия давно пытается получить военную базу на территории Беларуси, предлагая в обмен на помощь в переоснащении белорусской армии. Однако в течение длительного времени беларуские власти отвергали возможность реализации такой инициативы.
Стоит добавить, что 14 марта в Беларуси прибыли около 100 российских десантников для участия в учениях с одним из подразделений 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.
Напомним, недавно стало известно, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил использовать армию для подавления протестов.