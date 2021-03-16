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Ракурс
Александр Лукашенко

В Беларуси появится совместный с Россией учебно-боевой центр Воздушных сил

16 мар 2021, 15:18
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Россия и Беларусь создадут совместный учебно-боевой центр военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО).

Располагаться этот центр будет на территории Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси по итогам встречи главы ведомства Виктора Хренина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Отмечается, что на базе этого центра будет осуществляться:

  • подготовка экипажей самолетов Су-30СМ;
  • обучение белорусских специалистов работе на российских зенитных ракетных комплексах;
  • совместное выполнение учебно-боевых задач.

Кроме того, на территории РФ планируют создать совместный учебно-боевой центр подготовки сухопутных войск.

В Калининградской области России планируют создать учебно-боевой центр на базе Балтийского флота РФ, на котором белорусские подразделения будут готовить на базе военных частей морской пехоты РФ.

Россия давно пытается получить военную базу на территории Беларуси, предлагая в обмен на помощь в переоснащении белорусской армии. Однако в течение длительного времени беларуские власти отвергали возможность реализации такой инициативы.


Стоит добавить, что 14 марта в Беларуси прибыли около 100 российских десантников для участия в учениях с одним из подразделений 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

Напомним, недавно стало известно, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил использовать армию для подавления протестов.

Источник: Ракурс


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