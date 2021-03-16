В Беларуси появится совместный с Россией учебно-боевой центр Воздушных сил

Александр Лукашенко

https://racurs.ua/n151813-v-belarusi-poyavitsya-sovmestnyy-s-rossiey-uchebno-boevoy-centr-vvs.html

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Россия и Беларусь создадут совместный учебно-боевой центр военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО).

Располагаться этот центр будет на территории Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси по итогам встречи главы ведомства Виктора Хренина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Отмечается, что на базе этого центра будет осуществляться:

подготовка экипажей самолетов Су-30СМ;

обучение белорусских специалистов работе на российских зенитных ракетных комплексах;

совместное выполнение учебно-боевых задач.

Кроме того, на территории РФ планируют создать совместный учебно-боевой центр подготовки сухопутных войск.

В Калининградской области России планируют создать учебно-боевой центр на базе Балтийского флота РФ, на котором белорусские подразделения будут готовить на базе военных частей морской пехоты РФ.

Россия давно пытается получить военную базу на территории Беларуси, предлагая в обмен на помощь в переоснащении белорусской армии. Однако в течение длительного времени беларуские власти отвергали возможность реализации такой инициативы.

Стоит добавить, что 14 марта в Беларуси прибыли около 100 российских десантников для участия в учениях с одним из подразделений 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

Напомним, недавно стало известно, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил использовать армию для подавления протестов.