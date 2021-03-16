У Білорусі з’явиться спільний з Росією навчально-бойовий центр Повітряних сил

Олександр Лукашенко

https://racurs.ua/ua/n151813-u-bilorusi-z-yavytsya-spilnyy-z-rosiieu-navchalno-boyovyy-centr-vps.html

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Росія та Білорусь створять спільний навчально-бойовий центр військово-повітряних сил (ВПС) та військ протиповітряної оборони (ППО).

Розташовуватися цей центр буде на території Білорусі. Про це повідомляє прес-служба Міноборони Білорусі за результатами зустрічі керівника відомства Віктора Хреніна з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.

Зазначається, що на базі цього центру здійснюватиметься:

підготовка екіпажів літаків Су-30СМ;

навчання білоруських фахівців роботі на російських зенітних ракетних комплексах;

спільне виконання навчально-бойових завдань.

Крім того, на території РФ планують створити спільний навчально-бойовий центр підготовки сухопутних військ.

У Калінінградській області Росії планують створити навчально-бойовий центр на базі Балтійського флоту РФ, на якому білоруські підрозділи готуватимуть на базі військових частин морської піхоти РФ.

Росія давно намагається отримати військову базу на території Білорусі, пропонуючи в обмін допомогу в переоснащенні білоруської армії. Проте впродовж тривалого часу білоруська влада відкидала можливість реалізації такої ініціативи.

Варто додати, що 14 березня до Білорусі прибули близько 100 російських десантників для участі у навчаннях з одним з підрозділів 103-ї Вітебської окремої гвардійської повітряно-десантної бригади.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дозволив використовувати армію для придушення протестів.