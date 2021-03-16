Ситник залишиться — "Слуга" прокоментував законопроект про ротацію голів НАБУ і ДБР, фото — Знай

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Артем Ситник залишиться директором НАБУ до кінця своєї каденції, яка закінчується у 2022 році.

Про це 16 березня розповів у кулуарах парламенту нардеп зі «Слуги народу», представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський.

Він коментував рішення Ради передати в КСУ законопроект про призначення директорів НАБУ і ДБР. Веніславський впевнений, що КСУ його схвалить, але на голосування в Раду законопроект повернеться не раніше вересня.

Зміни до Конституції передбачають конкурс, після якого президент вносить кандидатуру директора на розгляд парламенту. Якщо Рада не підтримає її 226-ма голосами, глава держави повинен представити іншого кандидата.

Конкурсна комісія буде формуватися на паритетних позиціях з урахуванням пропозицій всіх політичних сил, — сказав Веніславський.

Нардеп також заявив, що законопроект Кабміну, у якому йдеться про звільнення Ситника, поки ще навіть не ухвалений в першому читанні, тому прогнозувати долю директора НАБУ поки рано.

Веніславський сьогодні у Раді доповідав щодо законопроекту № 5133, який дозволить президенту призначати та, за згодою Верховної Ради, звільняти директорів НАБУ та ДБР.

Депутати підтримали рішення направити відповідний документ у КС для того, щоб він оцінив ці зміни відповідно до вимог статей 157 та 158 Констиутції.