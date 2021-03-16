Звільнення Ситника — Рада звернулась до Конституційного суду із законом про голів НАБУ та ДБР

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Верховна Рада 16 березня спочатку включила до порядку денного законопроект про внесення змін до статей 85 та 106 Конституції України щодо порядку призначення на посади та звільнення з посад директора Національного антикорупційного бюро України і директора Державного бюро розслідувань.

Згодом законопроект № 5133 нардепи направили до Конституційного суду України для одержання висновку щодо його відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України. За таке рішення в сесійній залі проголосували 267 обранців.

Голоси дали фракції «Слуга народу», групи «За майбутнє", «Довіра» і частина «Голосу».

Водночас законопроект не підтримали фракції «Європейська солідарність», «Опозиційної платформи — За життя» та «Батьківщини». Вони вважають, що новація не є конституційною.

НАБУ та ДБР є органом виконавчої влади, тому їхні керівники мають призначатися вищим органом у системі органів виконавчої влади. Президент дуже хоче призначити своїх глав ДБР та НАБУ, але він не знає як це зробити. У нього є недовіра до Кабінету міністрів, тому він хоче цю владу залишити за собою з погодженням відповідної більшості в Раді, — сказав нардеп від фракції «ЄС» Руслан Князевич.

У «Батьківщині» заявили, що направлення цього законопроекту до КСУ є недоречним.

Законопроект про призначення і звільнення очільників НАБУ і ДБР пропонує змінити дві статті Конституції, які визначають повноваження Верховної Ради щодо надання згоди на згадані призначення і звільнення в Антикорупційному бюро та Держбюро розслідувань за згодою парламенту.

У Раді також зареєстрований законопроект Кабміну № 5070, в якому парламенту пропонується зробити НАБУ центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом і достроково припинити повноваження директора бюро Артема Ситника, надати уряду повноваження призначати та звільняти директора НАБУ згідно з законом.

НАБУ розкритикувало урядовий законопроект через те, що він дозволить зосередити контроль над бюро в руках Кабміну.