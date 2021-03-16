Увольнение Сытника — Рада обратилась в Конституционный суд с законом о главах НАБУ и ГБР

https://racurs.ua/n151792-uvolnenie-sytnika-rada-obratilas-v-konstitucionnyy-sud-s-zakonom-o-glavah-nabu-i-gbr.html

Ракурс

Верховная Рада 16 марта включила в повестку дня законопроект о внесении изменений в статьи 85 и 106 Конституции Украины относительно порядка назначения на должности и увольнения директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований.

Впоследствии законопроект № 5133 нардепы направили в Конституционный суд Украины для получения заключения о его соответствии требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины. За такое решение в сессионном зале проголосовали 267 избранников.

Голоса дали фракции «Слуга народа», группы «За будущее», «Доверие» и часть «Голоса».

В то же время законопроект не поддержали фракции «Европейская солидарность», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Батькивщина». Они считают, что новация не является конституционной.

НАБУ и ГБР является органом исполнительной власти, поэтому их руководители должны назначаться высшим органом в системе органов исполнительной власти. Президент очень хочет назначить своих глав ГБР и НАБУ, но он не знает как это сделать. У него есть недоверие Кабинету министров, поэтому он хочет эту власть сохранить за собой с согласованием соответствующим большинством в Раде, — сказал нардеп от фракции «ЕС» Руслан Князевич.

В «Батькивщине» заявили, что направление этого законопроекта в КСУ является неуместным.

Законопроект о назначении и увольнении руководителей НАБУ и ГБР предлагает изменить две статьи Конституции, которые определяют полномочия Верховной Рады о предоставлении согласия на упомянутые назначения и увольнения из Антикоррупционного бюро и Госбюро расследований с согласия парламента.

В Раде также зарегистрирован законопроект Кабмина № 5070, в котором парламенту предлагается сделать НАБУ центральным органом исполнительной власти со специальным статусом и досрочно прекратить полномочия директора бюро Артема Сытника, предоставить правительству полномочия назначать и увольнять директора НАБУ.

НАБУ раскритиковало правительственный законопроект из-за того, что он позволит сосредоточить контроль над бюро в руках Кабмина.