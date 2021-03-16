Сытник останется — представитель Зеленского в КСУ прокомментировал законопроект о ротации глав НАБУ и ГБР, фото — Знай

https://racurs.ua/n151812-sytnik-ostanetsya-predstavitel-zelenskogo-v-ksu-prokommentiroval-zakonoproekt-o-rotacii-glav.html

Ракурс

Артем Сытник останется директором НАБУ до конца своей каденции, которая заканчивается в 2022 году.

Об этом 16 марта рассказал в кулуарах парламента нардеп из «Слуги народа», представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

Он комментировал решение Рады передать в КСУ законопроект о назначении директоров НАБУ и ГБР. Вениславский уверен, что КСУ его одобрит, но на голосование в Раду законопроект вернется не раньше сентября.

Изменения в Конституцию предусматривают конкурс, после которого президент вносит кандидатуру директора на рассмотрение парламента. Если Рада не поддержит ее 226 голосами, глава государства должен представить другого кандидата.

Конкурсная комиссия будет формироваться на паритетных позициях с учетом предложений всех политических сил, — сказал Вениславский.

Нардеп также заявил, что законопроект Кабмина, в котором говорится об увольнении Сытника, пока еще даже не принят в первом чтении, поэтому прогнозировать судьбу директора НАБУ пока рано.

Вениславский сегодня в Раде докладывал по поводу законопроекта № 5133, который позволит президенту назначать и после согласия Верховной Рады, увольнять директоров НАБУ и ГБР.

Депутаты поддержали решение направить соответствующий документ в КСУ для того, чтобы тот оценил эти изменения в соответствии с требованиями статей 157 и 158 Конституции.