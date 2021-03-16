Санкции против каналов Медведчука. Фото: РБК

https://racurs.ua/n151811-kak-izmenilos-otnoshenie-ukraincev-k-sankciyam-protiv-kanalov-medvedchuka-rasskazali-sociologi.html

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Каналы Медведчука, которые были заблокированы решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), поддержали 46% украинцев. Не поддерживают санкции 31%.

52% респондентов ответили, что хорошо знают о санкциях в отношении телеканалов «112», «ZIK» и «NewsOne» и прекращении их вещания, еще 39% ответили, что «кое-что слышали об этом», а 9% — что «впервые об этом слышат». Об этом говорится в результатах социологического опроса, который проводился группой «Рейтинг».

Санкции против каналов Медведчука поддерживают большинство (75%) жителей западного региона (не поддерживают — 11% жителей этого региона) и относительное большинство жителей Центрального региона (соответственно 48% и 27%).

Тогда как большинство жителей восточного региона эти санкции не поддерживают (соответственно 24,5% и 54%). В южном регионе доли тех, кто поддерживает, и тех, кто не поддерживает санкции, статистически значимо не отличаются (соответственно 32% и 34%).

Санкции поддерживают большинство представителей всех возрастных групп, кроме самой старшей возрастной группы (60 и более лет), где доли тех, кто поддерживает, и тех, кто не поддерживает санкции, статистически значимо не отличаются (соответственно 40,5% и 40%).



Поддерживают санкции против этих каналов большинство представителей электората партии «Европейская солидарность» (соответственно 72% и 13,5%), партии «Слуга народа» (соответственно 60% и 16%) и относительное большинство представителей электората ВО «Батькивщина» (соответственно 43% и 32%). Большинство представителей электората партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» не поддерживают эти санкции (соответственно 8% и 82%).

Напомним, ранее мы сообщали, что Виктор Медведчук рассказал, как будет спасать рейтинг партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» после блокировки президентом Владимиром Зеленским трех телеканалов.