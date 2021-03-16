О задержке выплат больничных и декретных предупредили в Украине. Фото: zp.gov.ua

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Выплата больничных и декретных в Украине может задержаться.

В Фонде социального страхования заявили, что выплачивают больничные и декретные в полном объеме, однако на сегодня есть задержки в сроках финансирования. Продолжительность задержки колеблется, ведь зависит от суммы ежедневных поступлений в бюджет Фонда. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что сейчас задержка составляет 21 рабочий день или 1,8 млрд грн, а также непрофинансированные заявления-расчеты на сумму 0,8 млрд грн, срок оплаты которых составляет 10 рабочих дней в соответствии с законодательством. При этом, еще в ноябре 2020 года Фонд финансировал больничные и декретные в течение одного рабочего дня после получения заявления-расчета от работодателя (вместо 10 рабочих дней, определенных законодательством).

Однако сегодня доходов Фонда не хватает на покрытие всех принятых на финансирование пособий и выплат. Имеющаяся задолженность была накоплена Фондом в декабре из-за резкого роста расходов, — пояснили в фонде и отметили, что из-за пандемии коронавируса значительно выросли расходы по больничным, а еще ведомство финансировало самоизоляцию украинских работников, страховые выплаты медикам и тому подобное.



Также сообщается, что многочисленные задержки связаны не с резким ростом расходов из-за пандемии, а вызваны промедлением в подаче заявлений-расчетов.

Напомним, в 2021 году в Украине пенсия по возрасту будет назначаться автоматически, без подачи заявления в Пенсионный фонд. Лицам, достигшим пенсионного возраста, больше не нужно подавать заявление о назначении пенсии по возрасту. Выплаты назначат автоматически с использованием сведений о лице, которое имеется в системах персонифицированного учета Пенсионного фонда.