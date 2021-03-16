Самолет Beechcraft Bonanza, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n151809-v-ssha-samolet-upal-na-mashinu-s-rebenkom-troe-pogibshih-video.html

Ракурс

В США легкомоторный самолет Beechcraft Bonanza упал на едущий автомобиль. В машине в тот момент находились женщина и мальчик.

Инцидент произошел 15 марта в Пемброк-Пайнс, расположенном на юго-востоке штата Флорида, около 15.00 по местному времени, сообщает WSVN.

После падения самолет загорелся. Два человека, которые находились в самолете, погибли на месте, мальчика и женщину из пострадавшей машины госпитализировали. От полученных травм ребенок впоследствии умер.

Отмечается, что авария произошла возле местного аэропорта, в который самолет вскоре после взлета был вынужден возвращаться. Перед тем, как упасть на машину, самолет столкнулся со линией электропередач.

Причины инцидента устанавливаются.

Напомним, в июле 2020 года в США на жилой дом упал самолет Piper PA-32.