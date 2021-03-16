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Самолет Beechcraft Bonanza, фото: «Википедия»
В США самолет упал на машину с ребенком — трое погибших (ВИДЕО)https://racurs.ua/n151809-v-ssha-samolet-upal-na-mashinu-s-rebenkom-troe-pogibshih-video.htmlРакурс
В США легкомоторный самолет Beechcraft Bonanza упал на едущий автомобиль. В машине в тот момент находились женщина и мальчик.
Инцидент произошел 15 марта в Пемброк-Пайнс, расположенном на юго-востоке штата Флорида, около 15.00 по местному времени, сообщает WSVN.
После падения самолет загорелся. Два человека, которые находились в самолете, погибли на месте, мальчика и женщину из пострадавшей машины госпитализировали. От полученных травм ребенок впоследствии умер.
Отмечается, что авария произошла возле местного аэропорта, в который самолет вскоре после взлета был вынужден возвращаться. Перед тем, как упасть на машину, самолет столкнулся со линией электропередач.
Причины инцидента устанавливаются.
Напомним, в июле 2020 года в США на жилой дом упал самолет Piper PA-32.
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