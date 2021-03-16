Літак Beechcraft Bonanza, фото: «Вікіпедія»

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Ракурс

У США легкомоторний літак Beechcraft Bonanza впав на автомобіль, що рухався. В автівці в той момент перебували жінка та хлопчик.

Інцидент стався 15 березня у місті Пемброк-Пайнс, розташованому на південному сході штату Флорида, близько 15.00 за місцевим часом, повідомляє WSVN.

Після падіння літак загорівся. Двоє осіб, які перебували в літаку, загинули на місці, хлопчика та жінку з постраждалої автівки госпіталізували. Від отриманих травм дитина згодом померла.

Зазначається, що аварія сталася неподалік місцевого аеропорту, до якого літак невдовзі після зльоту був змушений повертатися. Перед тим, як впасти на автівку, літак зіткнувся зі лінією електропередач.

Причини інциденту встановлюються.

Нагадаємо, у липні 2020 року в США на житловий будинок впав літак Piper PA-32.