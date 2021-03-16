Про затримку виплат лікарняних і декретних попередили в Україні. Фото: zp.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n151810-pro-zatrymku-vyplat-likarnyanyh-i-dekretnyh-poperedyly-v-fondi-socstrahu.html

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Виплата лікарняних та декретних в Україні може затриматися.

У Фонді соціального страхування заявили, що виплачують лікарняні та декретні у повному обсязі, проте на сьогодні є затримки в строках фінансування. Тривалість затримки коливається, адже залежить від суми щоденних надходжень до бюджету Фонду. Про це повідомила прес-служба відомства.

Зазначається, що зараз затримка становить 21 робочий день або 1,8 млрд грн, а також непрофінансовані заяви-розрахунки на суму 0,8 млрд грн, термін оплати яких складає 10 робочих днів відповідно до законодавства. При цьому, ще в листопаді 2020 року Фонд фінансував лікарняні і декретні упродовж одного робочого дня після отримання заяви-розрахунку від роботодавця (замість 10 робочих днів, визначених законодавством).

Однак сьогодні доходів Фонду не вистачає на покриття усіх прийнятих на фінансування допомог і виплат. Наявна заборгованість була накопичена Фондом у грудні через різке зростання видатків, — пояснили у Фонді й зазначили, що через пандемію коронавірусу значно зросли видатки за лікарняними, а ще відомство фінансувало самоізоляцію українських працівників, страхові виплати медикам тощо.



Також повідомляється, що чисельні затримки пов’язані не з різким ростом видатків через пандемію, а викликані зволіканням у подачі заяв-розрахунків.

Нагадаємо, у 2021 році в Україні пенсія за віком призначатиметься автоматично, без подачі заяви до Пенсійного фонду. Особам, які досягли пенсійного віку, більше не потрібно подавати заяву про призначення пенсії за віком. Виплати призначать автоматично з використанням відомостей про особу, яка наявна в системах персоніфікованого обліку Пенсійного фонду.