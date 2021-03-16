Санкції проти каналів Медведчука. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n151811-yak-zminylosya-stavlennya-ukrayinciv-do-sankciyi-proty-kanaliv-medvedchuka-rozpovily-sociology.html

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Канали Медведчука, які було заблоковано рішенням Ради національної безпеки та оборони (РНБО), підтримали 46% українців. Не підтримують санкції 31%.

52% респондентів відповіли, що добре знають про санкції щодо телеканалів «112», «ZIK» та «NewsOne» та припинення їх мовлення, ще 39% відповіли, що «дещо чули про це», а 9% — що «уперше про це чують». Про це йдеться у результатах соціологічного опитування, яке проводилося групою «Рейтинг».

Санкції проти каналів Медведчука підтримують більшість (75%) жителів західного регіону (не підтримують — 11% жителів цього регіону) і відносна більшість жителів Центрального регіону (відповідно 48% і 27%).





Тоді як більшість жителів східного регіону ці санкції не підтримують (відповідно 24,5% і 54%). У південному регіоні частки тих, хто підтримує, і тих, хто не підтримує санкції, статистично значуще не відрізняються (відповідно 32% і 34%).

Санкції підтримують більшість представників усіх вікових груп, крім найстаршої вікової групи (60 і більше років), де частки тих, хто підтримує, і тих, хто не підтримує санкції, статистично значуще не відрізняються (відповідно 40,5% і 40%).

Підтримують санкції проти цих каналів більшість представників електорату партії «Європейська солідарність» (відповідно 72% і 13,5%), партії «Слуга народу» (відповідно 60% і 16%) і відносна більшість представників електорату ВО «Батьківщина» (відповідно 43% і 32%). Більшість представників електорату партії «Опозиційна платформа — За життя» не підтримують ці санкції (відповідно 8% і 82%).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Віктор Медведчук розповів, як рятуватиме рейтинг партії «Опозиційна платформа — За життя» після блокування президентом Володимиром Зеленським трьох телеканалів.