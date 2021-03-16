Російський вертоліт порушив повітряний простір України. Фото: ТАСС

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Заліт вертольота з Росії на 50 м на територію України зафіксували співробітники прикордонної служби на Сумщині.

Пізніше гелікоптер повернув у зворотному напрямку і залишив повітряний простір України, повідомили у Держприкордонслужбі.

У відповідь на дії росіян українська сторона негайно надіслала лист прикордонному управлінню Федеральної служби безпеки Росії по Білгородській та Воронезькій ділянках.

Українські прикордонники сповістили росіян про порушення державного кордону і висунули вимогу повідомити про приналежність вертольота, а також обставини, що призвели до цього порушення.

Крім того, Державна прикордонна служба України також негайно поінформувала всі зацікавлені міністерства та відомства.