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Ракурс
Медведчук оскаржує указ Зеленського про санкції у Верховному суді

Медведчук оскаржує запровадження санкцій проти нього у Верховному суді

16 бер 2021, 19:30
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Віктор Медведчук, лідер ОПЗЖ та кум Володимира Путіна, подав позов до Касаційного адміністративного суду Верховного суду України.

16 березня надійшов позов, яким оскаржується указ про застосування санкцій, а саме пункт, відповідно до якого застосовано санкції до позивача Віктора Медведчука. Про це повідомили у прес-службі Верховного суду.

Позову присвоїли реєстраційний номер справи № 9901/73/21.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО на засіданні запровадила санкції проти народного депутата України Віктора Медведчука та його дружини. Обмеження ввели у зв’язку з розслідуванням СБУ щодо фінансування тероризму.


В ОПЗЖ санкції РНБО проти Медведчука розцінюють як «спланований акт політичних репресій». А дружина Медведчука, Оксана Марченко, заявила про вимушений вступ до партії.

Сам Медведчук каже, що готовий до затримання спецслужбовцями. Водночас він переконаний, що «СБУ займається фальсифікацією даних і доказів».

Джерело: Ракурс


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