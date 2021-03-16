Віктор Медведчук, фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n151827-sankciyi-proty-medvedchuka-sociology-rozpovily-pro-stavlennya-ukrayinciv.html

Ракурс

Віктор Медведчук, один із лідерів ОПЗЖ, нещодавно потрапив під запроваджені Радою національної безпеки та оборони (РНБО) України санкції.

Думку українців щодо цих санкцій соціологічна група «Центр Разумкова» дізналася в межах проведеного в період з 5 по 9 березня опитування. Результати опубліковані на сайті «Центру Разумкова».

Опитування показало, що:

45% опитаних добре знають про ці санкції;

41,5% «дещо чули про це»;

13% - заявили, що «уперше про них чують».

Запровадження санкцій підтримують 54% опитаних (серед тих, хто знав про ці санкції ще до проведення соціологічного опитування — 61%), не підтримують ці санкції — 21% і 23% відповідно.

Найбільше санкції підтримують на заході України (за 78%, проти — 8%), найменше — на сході (за 30%, проти — 41%).

Серед електорату парламентських політсил, санкції проти Медведчука:

підтримують більшість прибічників «Європейської солідарності» (за 83%, проти 7,5%), партії «Слуга народу» (67% і 8% відповідно), ВО «Батьківщина» (54% і 18%);

не підтримують — більшість прибічників ОПЗЖ (відповідно 10% і 74%).

Щодо впливу санкцій на ставлення до Медведчука, відповіді опитаних розподілилися так:

63,5% зазначають, що їхнє ставлення до Медведчука не змінилося;

20% стверджують, що воно погіршилося;

5% заявляють, що ставлення покращилося.

Так, серед електорату партії ОПЗЖ у 21% ставлення до Медведчука покращилося, у 7% — погіршилося, у 60% — не змінилося.

Серед представників електорату партії «Слуга народу» ці показники становлять 3%, 37% і 49% відповідно, партії «Європейська солідарність» — 2%, 25% і 65%, ВО «Батьківщина» — 3%, 22% і 65%.

Щодо ставлення до президента України Володимира Зеленського після запровадження цих санкцій, респонденти відповіли, шо:

у 51,5% - ставлення не змінилося;

у 21% — покращилося;

у 17% — погіршилося.

Зокрема, серед електорату ОПЗЖ ставлення до Зеленського покращилося у 3%, погіршилося — у 57, не змінилося — у 30,5%.

Серед електорату партії «Слуга народу» ці показники становлять 45%, 7,5% і 42% відповідно, серед електорату партії «Європейська солідарність» — 19%, 10% і 64,5%, серед електорату ВО «Батьківщина» — 23%, 11% і 57%.