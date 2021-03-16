Виктор Медведчук, фото: ТАСС

https://racurs.ua/n151827-sankcii-protiv-medvedchuka-sociologi-rasskazali-ob-otnoshenii-ukraincev.html

Ракурс

Виктор Медведчук, один из лидеров ОПЗЖ, недавно попал под введенные Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины санкции.

Мнение украинцев относительно этих санкций социологическая группа «Центр Разумкова» узнала в рамках проведенного в период с 5 по 9 марта опроса. Результаты опубликованы на сайте «Центра Разумкова».

Опрос показал, что:

45% опрошенных хорошо знают об этих санкциях;

41,5% «кое-что слышали об этом»;

13% - заявили, что «впервые о них слышат».

Введение санкций поддерживают 54% опрошенных (среди тех, кто знал об этих санкциях еще до проведения социологического опроса — 61%), не поддерживают эти санкции — 21% и 23% соответственно.

Больше всего санкции поддерживают на западе Украины (за 78%, против — 8%), меньше всего — на востоке (за 30%, против — 41%).

Среди электората парламентских политических сил, санкции против Медведчука:

поддерживают большинство сторонников «Европейской солидарности» (за 83%, против 7,5%), партии «Слуга народа» (67% и 8% соответственно), ВО «Батькивщина» (54% и 18%);

не поддерживают — большинство сторонников ОПЗЖ (соответственно 10% и 74%).

Относительно влияния санкций на отношение к Медведчуку, ответы опрошенных распределились так:

63,5% отмечают, что их отношение к Медведчуку не изменилось;

20% утверждают, что оно ухудшилось;

5% заявляют, что отношение улучшилось.

Так, среди электората партии ОПЗЖ у 21% отношение к Медведчуку улучшилось, у 7% - ухудшилось, у 60% - не изменилось.

Среди представителей электората партии «Слуга народа» эти показатели составляют 3%, 37% и 49% соответственно, партии «Европейская солидарность» — 2%, 25% и 65%, ВО «Батькивщина» — 3%, 22% и 65%.

Отностельно отношения к президенту Украины Владимиру Зеленскому после введения этих санкций, респонденты ответили, что:

у 51,5% - отношение не изменилось;

у 21% - улучшилось;

у 17% - ухудшилось.

В частности, среди электората ОПЗЖ отношение к Зеленского улучшилось у 3%, ухудшилось — у 57, не изменилось — у 30,5%.

Среди электората партии «Слуга народа» эти показатели составляют 45%, 7,5% и 42% соответственно, среди электората партии «Европейская солидарность» — 19%, 10% и 64,5%, среди электората ВО «Батькивщина» — 23%, 11% и 57%.