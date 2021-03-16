Советник Ермака может потерять должность в ТКГ из-за мата

https://racurs.ua/n151826-sovetnik-ermaka-mojet-poteryat-doljnost-v-tkg-iz-za-mata.html

Ракурс

Алексей Арестович, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и стратегический советник главы Офиса президента Андрея Ермака, своими высказываниями о языковом вопросе попал в очередной скандал и привлек внимание депутатов Верховной Рады.

Инициировал сегодня депутатский запрос к президенту Владимиру Зеленскому об отстранении Арестовича из украинской делегации в ТКГ. В пятницу этот запрос будет голосовать Рада. Поэтому вместе посмотрим, насколько монобольшинству оккей иметь таких позорных персонажей от нашей страны на внешнеполитической арене, — написал парламентарий из фракции «Голос» Роман Лозинский в Фейсбук.

Нардеп также порекомендовал Арестовичу подобными высказываниями общаться «за поребриком».

Напомним, 16 марта Арестович написал на своей Фейсбук-странице сообщение о последних переговорах в ТКГ на русском языке. Один из комментаторов попросил спикера украинской делегации использовать государственный язык, однако в ответ Арестович его обругал.