Радник Єрмака може втратити посаду в ТКГ через матюки

https://racurs.ua/ua/n151826-radnyk-iermaka-moje-vtratyty-posadu-v-tkg-cherez-matuky.html

Ракурс

Олексій Арестович, спікер української делегації у Тристоронній контактній групі та стратегічний радник глави Офісу президента Андрія Єрмака, своїми висловлюваннями щодо мовного питання втрапив у черговий скандал й привернув увагу депутатів Верховної Ради.

Ініціював сьогодні депутатський запит до президента Володимира Зеленського щодо відсторонення Арестовича з української делегації в ТКГ. У п’ятницю за цей запит голосуватиме Рада. Тому разом подивимося, наскільки монобільшості окей мати таких ганебних персонажів від нашої країни на зовнішньополітичній арені, — написав парламентар з фракції «Голос» Роман Лозинський у Фейсбук.

Нардеп порекомендував Арестовичу подібними висловлюваннями спілкуватися «за порєбріком».

Нагадаємо, 16 березня Арестович написав на власній Фейсбук-сторінці повідомлення про останні перемовини в ТКГ російською мовою. Один із коментаторів попросив спікера української делегації послуговуватися державною мовою, проте у відповідь Арестович його облаяв.