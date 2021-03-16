«Роман» 8-річної блогерки закінчився кримінальною справою — матір дівчинки допитають

Роман блогерки. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n151825-roman-8-richnoyi-blogerky-zakinchyvsya-kryminalnou-spravou-matir-divchynky-dopytaut.html

Ракурс

Роман 8-річної дівчинки з 13-річним хлопцем спантеличив українське суспільство. Поліція відкрила кримінальне провадження про поширення порнографії через «стосунки» 8-річної київської моделі і блогерки Мілани Маханець і 13-річного блогера Паші Пай.

Мати восьмирічної дівчинки викликали на допит у поліцію. Про це повідомила прес-служба Нацполіції Київської області.

Повідомляється, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 301 КК України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів). Санкція статті передбачає штраф від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Відомо, що діти активно висвітлюють свої відносини в соціальних мережах: знімають спільні відео, показують, як разом сплять і цілуються. У своєму Instagram дівчинка стверджує, що вони зійшлися по любові, а ніяк не через примус, гроші або хайп.

Ми познайомилися сім місяців тому і першою нашою метою було «похайпити» та «підняти актив». Але пройшло сім місяців і ми один до одного прив’язалися, — написала дівчинка в Instagram.

Натомість матір дівчинки виправдовує стосунки доньки з підлітком. Вона вважає, що це — любов, тому не варто їй заважати.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 8-річна дівчинка-блогерка наробила галасу своїм «романом» — на своїх сторінках вона заявила, що відтепер зустрічається з 13-річним хлопцем. На сторінці юної блогерки почали з’являтися фото з поцілунками дітей, що викликало обурення у підписників та сколихнуло українські соцмережі.

На цю ситуацію відреагував Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба. Він заявив, що вже звернувся до Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури та Кіберполіції через розповсюджену в соцмережах інформацію щодо «роману» 8-річної блогерки та її 13-річного хлопця, а також відповідний контент.