Блогерка. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n151766-ce-neprypustymo-na-roman-8-richnoyi-blogerky-z-13-richnym-hlopcem-vidreaguvav-ombudsmen.html

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8-річна дівчинка-блогерка наробила галасу своїм «романом» — на своїх сторінках вона заявила, що відтепер зустрічається з 13-річним хлопцем.

На сторінці юної блогерки почали з’являтися фото з поцілунками дітей, що викликало обурення у підписників та сколихнуло українські соцмережі. На цю ситуацію відреагував Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба на своїй сторінці у Facebook.

Він заявив, що вже звернувся до Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури та Кіберполіції через розповсюджену в соцмережах інформацію щодо «роману» 8-річної блогерки та її 13-річного хлопця, а також відповідний контент.

Те, що зараз вдалось встановити — що є продюсерська компанія, яка знаходиться в Москві, яка веде цих дітей за допомогою їхні батьків. Моя власна позиція — це неприпустимо, — заявив дитячий омбудсмен.



Кулеба заявив, що розповсюдження і виготовлення подібних матеріалів порушує права дітей є шкідливим контентом як для самих «блогерів», так і для інших неповнолітніх.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кіберполіція викрила чотирьох педофілів у різних областях України, які розбещували дітей, знімали це на телефон і поширювали незаконний порноконтент у мережі. Правоохоронці провели 54 обшуки, в ході яких затримали зловмисників. Вони були затримані на Волині, а також у Вінницькій, Дніпропетровській та Чернігівській областях.