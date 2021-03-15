Блогерша. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n151766-eto-nedopustimo-na-roman-8-letney-blogershi-s-13-letnim-parnem-otreagiroval-ombudsmen.html

Ракурс

8-летняя девочка-блогер наделала шума своим «романом» — на своих страницах она заявила, что отныне встречается с 13-летним парнем.

На странице девочки начали появляться фото с поцелуями детей, что вызвало возмущение у подписчиков и всколыхнуло украинские соцсети. На эту ситуацию отреагировал Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба на своей странице в Facebook.

Он заявил, что уже обратился в Министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру и Киберполицию из-за распространенной в соцсетях информации о «романе» 8-летней девочки и ее 13-летнего парня, а также соответствующего контента.

То, что сейчас удалось установить — что с этим связана продюсерская компания, которая находится в Москве, и ведет этих детей с помощью их родителей. Моя собственная позиция — это недопустимо, — заявил детский омбудсмен.



Кулеба заявил, что распространение и изготовление подобных материалов нарушает права детей и является опасным контентом как для самих «блогеров», так и для других несовершеннолетних.

Напомним, ранее мы сообщали, что Киберполиция разоблачила четырех педофилов в разных областях Украины, которые развращали детей, снимали это на телефон и распространяли незаконный порноконтент в сети. Правоохранители провели 54 обыска, в ходе которых задержали злоумышленников. Они были задержаны на Волыни, а также в Винницкой, Днепропетровской и Черниговской областях.