Черная дыра. Фото: Istock

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Ракурс

Черная дыра, способная «путешествовать» — такой необычный объект удалось обнаружить астрономам из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в США.

Необычная черная дыра движется не только во Вселенной, но и в пределах своей галактики. Об этом сообщает Science alert.

Сообщается, что космический объект обнаружили в спиральной галактике J0437+2456. Команда астрофизиков занималась поисками этого редкого явления в течение пяти лет, сравнивая скорости сверхмассивных черных дыр и их галактик. Главной целью поисков были мегамазеры — тип активной сверхмассивной черной дыры, в которой накапливается аккреционный диск из газа и пыли, генерирующий огромное количество тепла и света.

Мы пытались выяснить, совпадают ли скорости черных дыр со скоростями галактик, в которых они находятся. Ожидалось, что они должны иметь одинаковую скорость. В противном случае это означает, что черная дыра была повреждена, — объясняет астроном.

Команда внимательно изучила с десяток мегамазеров, сравнивая данные о скорости черной дыры с данными наблюдений за всей галактикой. Девять из них соответствовали ожиданиям относительно сверхмассивных черных дыр. Однако одна из них вела себя иначе.

Ученые выяснили, что эта черная дыра может развивать скорость до 4 тыс. 810 километров в секунду. В то же время нейтральный водород галактики удаляется со скоростью 4 тыс. 910 км/с. Согласно наблюдениям за движением звезд и газов, скорость внутренней области галактики составляет 4 тыс. 860 км/с.



Пока остается неизвестным, что именно заставило черную дыру передвигаться, но у исследователей есть несколько версий. Сейчас ученые подозревают, что это — следствие слияния двух сверхмассивных черных дыр. Также черная дыра может оказаться частью двойной системы.

Напомним, ранее мы сообщали, что астрофизики зафиксировали 25 тыс. черных дыр на одной карте — это самая подробная карта, снятая в области низких радиочастот. Команде физиков пришлось подключить суперкомпьютеры, а специальные алгоритмы просчитывали состояние ионосферы и корректировали полученные радиотелескопами данные с учетом ее влияния.